СП Azfen по заказу BP построит новую буровую и добывающую платформы на блоке АЧГ стоимостью свыше $486 млн

Компания Azfen (совместное предприятие турецкой Tekfen Inshaat и компании SOCAR/ГНКАР - ИФ) получила подрядный контракт стоимостью $486,3 млн на строительство и установку новой буровой и добывающей платформы на блоке Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия, говорится в сообщении Tekfen Holding.

"Стоимость контракта, подписанного Azfen с компанией BP на строительство и установку новой буровой и добывающей платформы весом 17 тыс. тонн на блоке АЧГ, составляет $486,3 млн. Из этой суммы на долю Tekfen Inshaat придется $194,5 млн в соответствии с ее участием в СП Azfen. Срок реализации проекта составит 38 месяцев", -говорится в информации.

Контракт включает строительство и поставку платформы, бурового модуля, сервисных и жилых секций.

«Эта платформа станет шестой в Азербайджане, построенной Tekfen Inshaat с начала деятельности в нефтегазовом секторе страны в 1992 году», - отмечается в информации.

Tekfen Inshaat – дочернее предприятие Tekfen Holding.

Компания Azfen была создана в 1996 году. Долевое участие сторон в данном совместном предприятии составляет: Tekfen Inshaat - 40%, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) - 60%.

Строительство новой буровой и добывающей платформы на блоке Азери-Чираг-Гюнешли планируется в рамках проекта "Центральный Восточный Азери".

Акционеры проекта разработки блока месторождений АЧГ 19 апреля 2019 года в Баку подписали окончательное инвестиционное решение по проекту ЦВА стоимостью $6 млрд.

Проект предусматривает строительство на глубине моря 137 метров новой добывающей и буровой платформы с жилблоком между платформами "Центральный Азери" и "Восточный Азери", установку точек соединения трех внутрипромысловых подводных трубопроводов (для транспортировки нефти, газа и закачки воды) и сопутствующей подводной инфраструктуры, а также резервного электрокабеля и телекоммуникационного кабеля от платформы "Центральный Азери" до платформы "Центральный Восточный Азери".

Строительные работы в рамках проекта "Центральный Восточный Азери" начнутся в 2019 году и продолжатся до середины 2022 года. На пике строительных работ будет привлечено 8 тыс. человек. Начало добычи первой нефти планируется в 2023 году.

Начальник управления инвестиций SOCAR Вагиф Алиев ранее заявлял, что из общей стоимости проекта «ЦВА» порядка $3,4 млрд составят затраты на строительство платформы и соединительной инфраструктуры, а остальное –на бурение скважин.

Проект "Центральный Восточный Азери" является следующим этапом разработки блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли. Цель проекта заключается в том, чтобы за счет бурения дополнительных скважин и установки дополнительных морских объектов добиться ежесуточной добычи на пике до 100 тыс. баррелей нефти и 350 тыс. кубических футов газа.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан в 1994 году. Добыча нефти на блоке началась в ноябре 1997 года.

Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля BP (оператор проекта) составляет 30,37%, Госнефтекомпании Азербайджана - 25%, американских Chevron и ExxonMobil - 9,57% и 6,79%, индийской ONGC - 2,31%, японских Inpex Corp. и Itochu Oil - 9,31% и 3,65% соответственно, норвежской Statoil - 7,27%, турецкой TPAO - 5,73%.

Инвестиции в рамках нового соглашения оцениваются в $43 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется на уровне более 500 млн тонн.

На АЧГ приходится 2/3 добычи нефти в Азербайджане.

Н.Аббасова