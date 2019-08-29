Страховщики Азербайджана в январе-июле сократили премии на 8%, увеличили выплаты на 6%

Суммарные премии страховщиков в Азербайджане в январе-июле 2019 года составили 422 млн 931,4 тыс. манатов, что на 8% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

Премии страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 285 млн 603,5 тыс. манатов (спад на 14,6%) или 67,5% всех премий по рынку. При этом по страхованию жизни премии составили 133 млн 858,4 тыс. манатов (спад на 27,7%), по страхованию иному, чем жизнь – 151 млн 745,1 тыс. манатов (рост на 1,6%).

По обязательным видам страхования премии в январе-июле 2019 года составили 137 млн 327,9 тыс. манатов (рост на 9,5%).

Больше всего премий за отчетный период страховщики собрали по страхованию на дожитие (102 млн 436,7 тыс. манатов), добровольному медицинскому страхованию (67,851 млн манатов) и ОСАГО (58 млн 519,9 тыс. манатов).

За 7 месяцев 2019 года страховщики на возмещение по страховым случаям направили 154 млн 631,9 тыс. манатов, что на 6% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Выплаты страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 109 млн 987,8 тыс. манатов (рост на 2,3%) или 71,1% всех возмещений по рынку. При этом по страхованию жизни выплаты составили 63 млн 496,5 тыс. манатов (рост на 1,4%), по страхованию иному, чем жизнь – 46 млн 491,3 тыс. манатов (рост на 3,6%).

По обязательным видам страхования выплаты в январе-июле 2019 года составили 44 млн 644,1 тыс. манатов (рост на 16,3%).

В отчетном периоде больше всего страховщики выплатили по страхованию на дожитие (62 млн 834,1 тыс. манатов), ОСАГО (37 млн 263,8 тыс. манатов) и добровольному медицинскому страхованию (30 млн 198,8 тыс. манатов).

На начало августа 2019 года в Азербайджане лицензию на деятельность имели 22 страховые компании.

А.Мамедов