Таможенники Азербайджана задержали наркодилера при попытке реализации более 6,3 кг гашиша, завезенного из Ирана

Азербайджанские таможенники пресекли попытку продажи более 6,3 кг гашиша, завезенного из Ирана контрабандным путем, сообщает Государственный таможенный комитет (ГТК).

«Гражданин Азербайджана Фамиль Юнусов задержан при попытке продажи 6 кг 314 гр. гашиша сотруднику ГТК, представившегося покупателем», - говорится в сообщении ведомства.

Юнусов задержан на основании информации, поступившей в оперативное управление главного следственного управления ГТК.

«Операция была проведена близ села Нохудлу на Сальянском шоссе. По факту ведется следствие», - подчеркивает ГТК.

Ф.Исазаде