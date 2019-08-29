Болтон обсудит в Минске белорусско-американские отношения и вопросы региональной безопасности - МИД Белоруссии

Министерство иностранных дел Белоруссии официально подтвердило визит советника по национальной безопасности Джона Болтона в Минск.

"29 сентября состоится визит советника по национальной безопасности Джона Болтона", - заявил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз журналистам в четверг в Минске.

По его словам, Болтон встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и главой МИД Владимиром Макеем.

Как заявил Глаз, стороны обсудят "белорусско-американские отношения и вопросы региональной безопасности".

Ранее о визите Болтона в Минск сообщило посольство США в Беларуси. "Болтон встретится с президентом Лукашенко и министром иностранных дел Макеем, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности и подчеркнуть поддержку США суверенитета и независимости Беларуси", - говорилось в сообщении посольства.