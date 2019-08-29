Очередная группа сирийских беженцев вернулась на родину из Ливана - СМИ

Еще одна группа сирийских беженцев прибыла в Сирию из Ливана, сообщает в четверг сирийское агентство САНА.

По данным агентства, в настоящий момент беженцы находятся на пограничном КПП "Ждейдет Ябус" провинции Дамаск.

Ранее САНА сообщило, что сирийские власти предприняли все необходимые меры для встречи беженцев из Ливана на нескольких КПП - "Ждейдет Ябус", "Аз-Замрани" и "Ад-Даббусия".