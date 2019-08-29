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Дальнее зарубежье 29.08.2019 12:43

Конте получил мандат на формирование нового правительства Италии

Президент Италии Серджо Маттарелла вручил премьер-министру страны Джузеппе Конте мандат на формирование правительства, сообщают в четверг западные СМИ.

Соответствующее поручение было дано Конте в ходе встречи с президентом в Квиринальском дворце.

Накануне лидер "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо сообщил, что его партия и Демократическая партия Италии договорились, что попробуют сформировать правительство во главе с Конте.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ПРЕМЬЕР, МАНДАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]