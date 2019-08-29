Конте получил мандат на формирование нового правительства Италии

Президент Италии Серджо Маттарелла вручил премьер-министру страны Джузеппе Конте мандат на формирование правительства, сообщают в четверг западные СМИ.

Соответствующее поручение было дано Конте в ходе встречи с президентом в Квиринальском дворце.

Накануне лидер "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо сообщил, что его партия и Демократическая партия Италии договорились, что попробуют сформировать правительство во главе с Конте.