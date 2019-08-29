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СНГ 29.08.2019 12:46

ФСБ: в КБР предотвращены теракты, задержан подозреваемый

ФСБ России сообщает о задержании подозреваемого в подготовке террористических актов в отношении госструктур на территории Кабардино-Балкарии.

"В ходе отработки оперативной информации в лесном массиве, вблизи населенных пунктов Черная речка и Алтуд Урванского района КБР обнаружен тайник с двумя готовыми к применению самодельными взрывными устройствами (СВУ) большой мощности", - сообщили в четверг "Интерфаксу" в ЦОС ФСБ.

В ЦОС отметили, что во взаимодействии с органами внутренних дел региона был установлен ранее судимый за преступления террористической направленности житель республики, причастный к изготовлению обнаруженных СВУ и закладке тайника.

"Принятыми мерами он был задержан на территории населенного пункта Нарткала и дал признательные показания о подготовке диверсионно-террористических актов в отношении объектов правоохранительных органов и государственных структур", - заявили в ЦОС ФСБ.

В спецслужбе сообщили, что обнаруженные взрывные устройства были обезврежены на месте специалистами взрывниками.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 30 и ч.1 ст.205 (террористический акт) УК РФ. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]