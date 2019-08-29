Гран-при Азербайджана в 2020 году пройдет 7 июня

Организаторы чемпионата мира в "Формуле-1" опубликовали предварительный календарь на 2020 год.
Чемпионат-2020 стартует в Австралии 15 марта, завершится - в Абу-Даби 29 ноября. Календарь включает в себя 22 этапа.
В чемпионате появится две новые гонки – во Вьетнаме и Нидерландах, 5 апреля и 3 мая соответственно.
Гран-при Азербайджана передвинут в календаре (последние три года гонка в Баку проводилась в конце апреля – ИФ) и состоится 7 июня между гонками в Монако и Канаде. Это будет восьмой этап сезона и четвертая гонка в Европе.
Гонки в классе «Формула-1» проводятся в Баку с 2016 года. С 2017 года гонка официально называется Гран-при Азербайджана.
В 2019 году этап в Азербайджане посетили около 85 тыс. зрителей.
Ф.Исазаде
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