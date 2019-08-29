Луценко написал заявление об увольнение с поста Генпрокурора Украины

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал заявление на имя президента Украины Владимира Зеленского об увольнении с должности генерального прокурора.
"Заявление президенту Украины Зеленскому Владимиру Александровичу от генерального прокурора Украины Луценко. Прошу уволить меня с должности генерального прокурора по собственному желанию на основании п.1 ч.1 ст.42 закона Украины "О прокуратуре", - зачитал Луценко текст заявления, после чего подписал его.
Трансляция подписания велась в прямом эфире в четверг. Документ датировал 29 августа.
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