Луценко написал заявление об увольнение с поста Генпрокурора Украины

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал заявление на имя президента Украины Владимира Зеленского об увольнении с должности генерального прокурора.

"Заявление президенту Украины Зеленскому Владимиру Александровичу от генерального прокурора Украины Луценко. Прошу уволить меня с должности генерального прокурора по собственному желанию на основании п.1 ч.1 ст.42 закона Украины "О прокуратуре", - зачитал Луценко текст заявления, после чего подписал его.

Трансляция подписания велась в прямом эфире в четверг. Документ датировал 29 августа.