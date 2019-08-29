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Дальнее зарубежье 29.08.2019 14:46

МИД Бельгии призывает к завершению ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс по случаю Международного дня действий против ядерных испытаний, отмечаемого 29 августа, призвал к окончательному прекращению любых ядерных испытаний.

"Для этого Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний должен вступить в силу", - говорится в коммюнике МИД Бельгии, поступившем в четверг в "Интерфакс".

В документе отмечается, что заключенный в 1996 году договор не может вступить в силу из-за того, что до сих пор не ратифицирован восемью странами: Египтом, Израилем, Индией, Ираном, Китаем, КНДР, Пакистаном и США.

Только после завершения процесса ратификации договора этими государствами сможет применяться международный запрет ядерных испытаний под контролем международной организации, напоминают в бельгийском внешнеполитическом ведомстве.

"Министр Рейндерс призывает эти страны преодолеть этот последний этап. Без Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний остается риск разработки новых, все более мощных ядерных вооружений. Только мир без ядерных испытаний сможет, наконец, породить мир без ядерного оружия", - отмечают в бельгийском МИД.

В Брюсселе также указывают на то, что Северная Корея является единственной страной, проводившей испытания ядерного оружия в XXI веке.

"В 2018 году объявление этой страной приостановки ядерных испытаний стало обнадеживающим этапом, но Северная Корея должна отныне воплотить в действие эти намерения и ратифицировать договор", - подчеркнул Рейндерс.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, ДВЗЯИ, МИД, ПРИЗЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]