Граждане России в I полугодии 2019г составили 11% от иностранных гостей в отелях Азербайджана

Граждане России составили 11% от общего числа иностранных гостей, посетивших в I-ом полугодии 2019 года гостиницы и объекты гостиничного типа Азербайджана, сообщил «Интерфакс-Азербайджан» источник на туристическом рынке.
По данным Госкомстата, в I-ом полугодии 2019 года гостиницы и объекты гостиничного типа Азербайджана посетили 825,198 тыс. гостей, что на 9% больше чем за аналогичный период 2018 года.
Из общего числа 563,134 тыс. гостей (68,2%) являются иностранные граждане и лица без гражданства. Из них на первом месте - 68,738 тыс. человек (12,2%) граждане ОАЭ, на втором месте - граждане России (62,063 тыс. человек, 11%), на третьем - Саудовской Аравии (45,907 тыс. человек, 8,2%).
В первую десятку также входят граждане Турции - 35,563 тыс. человек, Индии - 30,181 тыс., Израиля - 28,417 тыс., Ирана- 27,164 тыс., Великобритании - 26,432 тыс., Кувейта – 16,052 тыс. и США – 13,792 тыс.
За январь-июнь 2019 года гостиницы и объекты гостиничного типа Азербайджана оказали услуг на 103,826 млн манатов. Наибольшее число услуг оказано туристам из России на сумму 12,959 млн манатов, ОАЭ – 11,954 млн манатов, Саудовской Аравии – 7,591 млн манатов, Великобритании – 6,985 млн манатов, Турции- 5,09 млн манатов, Индии – 5,02 млн манатов, Израиля – 4,6 млн манатов, США – 3,526 млн манатов, Ирана – 2,842 млн манатов, Катара - 2,612 млн манатов.
Из общего числа иностранных граждан и лиц без гражданства 81,2% или 457,115 человек отдали предпочтение размещению Баку. Вторым местом по посещаемости стала Шеки-Загатальская зона, которую посетило 46,926 тыс. иностранных граждан, третьим - Губа-Хачмазская зона (24,374 тыс. иностранных граждан).
Б.Рустамбеков
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