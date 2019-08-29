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Дальнее зарубежье 29.08.2019 14:31

Китай не планирует отвечать на новое повышение пошлин США, считает важным продолжение переговоров

Китай не будет немедленно отвечать на новое повышение пошлин, объявленное президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе, считая более важным обсуждать снятие введенных пошлин.

"У Китая есть множество возможностей для принятия ответных мер, однако считаю, что вопрос, который должен обсуждаться сейчас - это снятие новых пошлин для предотвращения эскалации торговой войны", - заявил официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн в ходе пресс-конференции в четверг.

"Китай предоставил все официальные заявки Штатам по этому вопросу", - сказал он.

Он не стал отвечать на вопрос, означают ли его слова, что Китай не будет принимать ответные меры на последние шаги, объявленные Вашингтоном.

Пекин не оставлял без ответа предыдущие шаги США, вводившего новые пошлины на китайские товары, и отказ от действий в этот раз может означать изменение стратегии, отмечают эксперты.

Ранее в этом месяце Вашингтон объявил о введении 10%-ной пошлины на товары китайского экспорта общим объемом $300 млрд в год с 1 сентября. Позднее министерство торговли внесло коррективы и объявило, что введение пошлины на ряд товаров будет отложено до 15 декабря.

Вслед за этим Китай объявил о намерении ввести дополнительные пошлины на американские товары, поставляемые в КНР, общей стоимостью $75 млрд в год. Это заявление Пекина вызвало жесткую реакцию Трампа: он объявил, что уже действующие пошлины на китайские товары стоимостью $250 млрд в год будут повышены с 25% до 30%, а новая пошлина на товары стоимостью $300 млрд, которую планируется ввести с 1 сентября, составит не 10%, а 15%.

"Эскалация торговой войны не принесет пользы ни Китаю, ни США, ни остальному миру, - заявил Гао Фэн. - Самое важное - создать необходимые условия для продолжения переговоров".

Он отметил, что США и КНР обсуждают объявленную ранее поездку представителей Китая в Вашингтон, запланированную на сентябрь.

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Тэги: КИТАЙ, США, ДЕЙСТВИЯ, ОТВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]