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Дальнее зарубежье 29.08.2019 15:05

США намерены плотнее заниматься военным сотрудничеством с Молдовой и Украиной - Болтон

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил о намерении американской администрации более плотно заняться вопросами военного сотрудничества с Молдовой и Украиной.

"Конечно, между США и Молдовой налажено хорошее сотрудничество в военной сфере, и этим направлением Соединенные Штаты хотели бы заняться плотнее, что относится и к Украине", - сказал Болтон журналистам в четверг в Кишиневе.

"Но мы верим, что сегодняшнее положение Молдавии позволяет ей принимать самостоятельные решения, которые помогут укрепить ее независимость, а не ослабить ее. Эта компетенция властей Молдавии - развивать сотрудничество с другими странами. У нас нет никаких особых стремлений в регионе, мы хотим видеть Молдавию независимой", - сказал Болтон.

Он подчеркнул, что недавний визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Кишинев относится к компетенции властей Молдавии. "Каждое государство вправе принимать собственные суверенные решения в области военного сотрудничества с другими странами", - сказал Болтон.

Отвечая на вопрос об урегулировании приднестровского конфликта, он напомнил, что "эта проблема обсуждалась еще во время визита в 1992 году госсекретаря Джима Бейкера (Болтон занимал должность его помощника - "И."), но она не решена до сих пор".

"В этом направлении мы твердо поддерживаем усилия правительства Молдавии разрешить эту проблему, с тем, чтобы Молдавия была действительно единой страной, а не объектом внешних влияний. Этот вопрос должен решить народ страны, но сохранение территориальной целостности и суверенитета Молдавии - критически важны в этом процессе", - сказал Болтон.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, БОЛТОН, МОЛДАВИЯ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]