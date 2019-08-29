США намерены плотнее заниматься военным сотрудничеством с Молдовой и Украиной - Болтон

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил о намерении американской администрации более плотно заняться вопросами военного сотрудничества с Молдовой и Украиной.

"Конечно, между США и Молдовой налажено хорошее сотрудничество в военной сфере, и этим направлением Соединенные Штаты хотели бы заняться плотнее, что относится и к Украине", - сказал Болтон журналистам в четверг в Кишиневе.

"Но мы верим, что сегодняшнее положение Молдавии позволяет ей принимать самостоятельные решения, которые помогут укрепить ее независимость, а не ослабить ее. Эта компетенция властей Молдавии - развивать сотрудничество с другими странами. У нас нет никаких особых стремлений в регионе, мы хотим видеть Молдавию независимой", - сказал Болтон.

Он подчеркнул, что недавний визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Кишинев относится к компетенции властей Молдавии. "Каждое государство вправе принимать собственные суверенные решения в области военного сотрудничества с другими странами", - сказал Болтон.

Отвечая на вопрос об урегулировании приднестровского конфликта, он напомнил, что "эта проблема обсуждалась еще во время визита в 1992 году госсекретаря Джима Бейкера (Болтон занимал должность его помощника - "И."), но она не решена до сих пор".

"В этом направлении мы твердо поддерживаем усилия правительства Молдавии разрешить эту проблему, с тем, чтобы Молдавия была действительно единой страной, а не объектом внешних влияний. Этот вопрос должен решить народ страны, но сохранение территориальной целостности и суверенитета Молдавии - критически важны в этом процессе", - сказал Болтон.