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Инфраструктура и тендеры 29.08.2019 13:57

ГТК Азербайджана закупит программу 1С

Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана объявил тендер на закупку, установку и применение программного обеспечения 1С, говорится в сообщении комитета.

Стоимость участия в тендере составляет 200 манатов.

Тендерные предложения принимаются до 7 октября 2019 года. Вскрытие предложений пройдет 8 октября.

А.Мамедов

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Тэги: ГТК, ПРОГРАММА, ЗАКУПКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]