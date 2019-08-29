ГТК Азербайджана закупит программу 1С

Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана объявил тендер на закупку, установку и применение программного обеспечения 1С, говорится в сообщении комитета.

Стоимость участия в тендере составляет 200 манатов.

Тендерные предложения принимаются до 7 октября 2019 года. Вскрытие предложений пройдет 8 октября.

А.Мамедов