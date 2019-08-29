Премьер Афганистана готов отказаться от участия в президентских выборах, если США и талибы договорятся о мире

Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла выразил готовность отказаться от участия в президентских выборах, даже если мир в стране будет достигнут днем ранее или позже голосования.

"Если такая возможность (достижения мира - ИФ) сложится за день до или на следующий день после голосования, мы без сомнения готовы к такому шагу", - заявил на предвыборном митинге глава правительства, которого цитируют афганские СМИ.

Президентские выборы в Афганистане запланированы на 28 сентября. Дата их проведения переносилась уже несколько раз.

Заявление Абдуллы прозвучало на фоне сообщений о том, что на переговорах США и движения "Талибан" в столице Катара Дохе стороны близки к соглашению о прекращении огня и выводе американских войск.

Талибы выступили против предстоящих президентских выборов и объявили о намерении сорвать их путем проведения военных акций.