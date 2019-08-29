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Дальнее зарубежье 29.08.2019 16:19

Премьер Афганистана готов отказаться от участия в президентских выборах, если США и талибы договорятся о мире

Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла выразил готовность отказаться от участия в президентских выборах, даже если мир в стране будет достигнут днем ранее или позже голосования.

"Если такая возможность (достижения мира - ИФ) сложится за день до или на следующий день после голосования, мы без сомнения готовы к такому шагу", - заявил на предвыборном митинге глава правительства, которого цитируют афганские СМИ.

Президентские выборы в Афганистане запланированы на 28 сентября. Дата их проведения переносилась уже несколько раз.

Заявление Абдуллы прозвучало на фоне сообщений о том, что на переговорах США и движения "Талибан" в столице Катара Дохе стороны близки к соглашению о прекращении огня и выводе американских войск.

Талибы выступили против предстоящих президентских выборов и объявили о намерении сорвать их путем проведения военных акций.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ВЫБОРЫ, ПРЕМЬЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]