Кишинев рассматривает новый план взаимодействия с НАТО

Молдавский премьер Майя Санду сообщила, что Кишинев начинает обсуждение нового плана действий Молдавия - НАТО.
"В нынешнем году мы обсудим новый План действий в рамках сотрудничества Молдова-НАТО, а также дальнейшее развитие обороны Молдавии в рамках программы поддержки", - отметила премьер в четверг на совместной пресс-конференции в Кишиневе с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.
По ее словам, "помощь США в сфере обороны выражается в $15 млн ежегодно, поэтому данное сотрудничество очень важно для Молдавии".
"Мы стремимся укрепить национальную систему обороны, чтобы она успешно справлялась с угрозами, как традиционного, так и гибридного порядка", - сказала Санду.
Она подчеркнула, что визит Болтона в Кишинев "подтверждает роль Соединенных Штатов в качестве стратегического партнера республики". Премьер отметила поддержку "американских партнеров усилий властей по восстановлению демократии в Молдавии, после периода захваченного государства".
Премьер сказала, что в ходе дискуссий затронут вопрос "поддержки укрепления и консолидации обороны Молдавии, которая играет важную роль в обеспечении независимости, суверенитета и целостности Молдавии".
В ходе дискуссии обсуждены "приоритеты правительства, которые основаны на ожиданиях граждан". По словам премьера, это касается борьбы с коррупцией в особо крупных размерах, снижения уровня бедности, возможностей экономического развития и диверсификации энергосектора, где она также надеется на сотрудничество с американскими партнерами.
Молдавия сотрудничает с НАТО на основе индивидуальных планов партнерства (IPAP) с 2005 года. Сейчас завершается реализация плана, рассчитанного на 2017-2019 гг.
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