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СНГ 29.08.2019 14:16

Зеленский предложил кандидатуру Авакова на пост главы МВД

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" предложил на пост министра внутренних дел кандидатуру действующего главы ведомства Арсена Авакова.

"По министру МВД предложение голосовать за Авакова от президента. Я считаю, что, если это предложение от президента, мы будем его поддерживать", - сказала народный депутат фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, МВД, КАНДИДАТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]