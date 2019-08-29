Зеленский предложил кандидатуру Авакова на пост главы МВД

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" предложил на пост министра внутренних дел кандидатуру действующего главы ведомства Арсена Авакова.

"По министру МВД предложение голосовать за Авакова от президента. Я считаю, что, если это предложение от президента, мы будем его поддерживать", - сказала народный депутат фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа.