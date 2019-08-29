Зеленский предложил кандидатуру Авакова на пост главы МВД

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" предложил на пост министра внутренних дел кандидатуру действующего главы ведомства Арсена Авакова.
"По министру МВД предложение голосовать за Авакова от президента. Я считаю, что, если это предложение от президента, мы будем его поддерживать", - сказала народный депутат фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа.
Азербайджан и Армения готовят новую министерскую встречу по Карабаху
Представители ВВС Турции прибыли в Азербайджан для участия в совместных учениях
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок – Минобороны Азербайджана
CNOOC в I полугодии увеличила чистую прибыль на 19%
ЛУКОЙЛ начал подготовку предложений по промежуточным дивидендам к совету директоров, который состоит в октябре
ЛУКОЙЛ компенсирует отставание в добыче в Узбекистане на Гиссаре проектом Кандым
Пять пострадавших в ДТП на юге Азербайджана остаются на стационарном лечении – Минздрав
Отели и гостиницы Азербайджана в I полугодии 2019г увеличили доходы на 12,4%, расходы – на 4,5%
Граждане России в I полугодии 2019г составили 11% от иностранных гостей в отелях Азербайджана
ИВ Гедабекского района потратит почти 1 млн манатов на ремонт административного здания
Atlas ES построит в Гяндже многоквартирный дом за 3,3 млн манатов
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Еще одна компания стала партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Баку претендует на проведение 73-го Международного конгресса астронавтики
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США