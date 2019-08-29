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СНГ 29.08.2019 14:19

Меркель и Путин обсудили по телефону подготовку к саммиту "нормандской четверки"

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин провели в четверг телефонные переговоры, в ходе которых был затронут "украинский вопрос", заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

По его словам, собеседники "договорились продолжить подготовку саммита в "нормандском формате", чтобы ускорить реализацию минских договоренностей.

"Они указали на необходимость срочно ускорить переговоры о будущих договорах о транзите газа", - говорится в заявлении Зайберта, в четверг поступившем в "Интерфакс".

Помимо этого, стороны обсудили ситуацию в Сирии и положение в Ливии, сообщил представитель правительства ФРГ.

Накануне Штеффен Зайберт заявил, что Берлин пока не может назвать конкретной даты саммита "нормандской четверки" по Украине, но подготовка идет.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила стремление в скором времени провести саммит "нормандской четверки" для урегулирования украинской ситуации. По ее словам, участники саммита G7 поддержали эту идею. По ее словам, встреча лидеров стран "нормандской четверки" должна произойти "очень скоро".

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Тэги: ФРГ, РОССИЯ, ЛИДЕРЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]