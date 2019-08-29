Отели и гостиницы Азербайджана в I полугодии 2019г увеличили доходы на 12,4%, расходы – на 4,5%

Доходы гостиниц и объектов гостиничного типа Азербайджана в I-ом полугодии 2019 года составили 187,705 млн манатов, что на 12,4% больше аналогичного периода 2018 года, сообщил «Интерфакс-Азербайджан» источник на туристическом рынке.

При этом наибольший доход в отчетный период получили гостиницы в Баку - 139,566 млн манатов (рост на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Вторым местом по доходности стали отели Шеки-Загатальской зоны – 14,656 млн манатов, третьим - Губа-Хачмазской зоны (15,825 млн манатов). При этом доходность отелей в Шеки-Загатальской зоне сократилась на 8,7%, тогда как в Губа-Хачмазской зоне - увеличилась на 12,4%.

Источник сообщил, что расходы отелей в I-ом полугодии 2019 года достигли 135,988 млн манатов (рост на 4,5%).

Таким образом, доходы гостиниц и объектов гостиничного типа Азербайджана в I-ом полугодии 2019 года превысили расходы на 51,717 млн манатов.

Расходы отелей в Баку в январе-июне 2019 года составили 91,342 млн манатов (рост на 15,5%).

Далее по затратам следуют отели Губа-Хачмазской зоны - 15,192 млн манатов (спад 27,6%) и Шеки-Загатальской зоны – 14,708 млн. манатов (спад 14,6%) .

Б.Рустамбеков