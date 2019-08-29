Отели и гостиницы Азербайджана в I полугодии 2019г увеличили доходы на 12,4%, расходы – на 4,5%

Доходы гостиниц и объектов гостиничного типа Азербайджана в I-ом полугодии 2019 года составили 187,705 млн манатов, что на 12,4% больше аналогичного периода 2018 года, сообщил «Интерфакс-Азербайджан» источник на туристическом рынке.
При этом наибольший доход в отчетный период получили гостиницы в Баку - 139,566 млн манатов (рост на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).
Вторым местом по доходности стали отели Шеки-Загатальской зоны – 14,656 млн манатов, третьим - Губа-Хачмазской зоны (15,825 млн манатов). При этом доходность отелей в Шеки-Загатальской зоне сократилась на 8,7%, тогда как в Губа-Хачмазской зоне - увеличилась на 12,4%.
Источник сообщил, что расходы отелей в I-ом полугодии 2019 года достигли 135,988 млн манатов (рост на 4,5%).
Таким образом, доходы гостиниц и объектов гостиничного типа Азербайджана в I-ом полугодии 2019 года превысили расходы на 51,717 млн манатов.
Расходы отелей в Баку в январе-июне 2019 года составили 91,342 млн манатов (рост на 15,5%).
Далее по затратам следуют отели Губа-Хачмазской зоны - 15,192 млн манатов (спад 27,6%) и Шеки-Загатальской зоны – 14,708 млн. манатов (спад 14,6%) .
Б.Рустамбеков
Азербайджан и Армения готовят новую министерскую встречу по Карабаху
Представители ВВС Турции прибыли в Азербайджан для участия в совместных учениях
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок – Минобороны Азербайджана
CNOOC в I полугодии увеличила чистую прибыль на 19%
ЛУКОЙЛ начал подготовку предложений по промежуточным дивидендам к совету директоров, который состоит в октябре
ЛУКОЙЛ компенсирует отставание в добыче в Узбекистане на Гиссаре проектом Кандым
ИВ Гедабекского района потратит почти 1 млн манатов на ремонт административного здания
Atlas ES построит в Гяндже многоквартирный дом за 3,3 млн манатов
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
"Европейская солидарность" станет оппозиционной фракцией в парламенте Украины
Зеленский внес в Раду законопроект об обличителях коррупции
ЕС настроен защитить безопасность острова Ирландия при любом исходе Brexit - Барнье
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Еще одна компания стала партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Баку претендует на проведение 73-го Международного конгресса астронавтики
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США