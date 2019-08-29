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Туризм 29.08.2019 14:20

Отели и гостиницы Азербайджана в I полугодии 2019г увеличили доходы на 12,4%, расходы – на 4,5%

Доходы гостиниц и объектов гостиничного типа Азербайджана в I-ом полугодии 2019 года составили 187,705 млн манатов, что на 12,4% больше аналогичного периода 2018 года, сообщил «Интерфакс-Азербайджан» источник на туристическом рынке.

При этом наибольший доход в отчетный период получили гостиницы в Баку - 139,566 млн манатов (рост на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Вторым местом по доходности стали отели Шеки-Загатальской зоны – 14,656 млн манатов, третьим - Губа-Хачмазской зоны (15,825 млн манатов). При этом доходность отелей в Шеки-Загатальской зоне сократилась на 8,7%, тогда как в Губа-Хачмазской зоне - увеличилась на 12,4%.

Источник сообщил, что расходы отелей в I-ом полугодии 2019 года достигли 135,988 млн манатов (рост на 4,5%).

Таким образом, доходы гостиниц и объектов гостиничного типа Азербайджана в I-ом полугодии 2019 года превысили расходы на 51,717 млн манатов.

Расходы отелей в Баку в январе-июне 2019 года составили 91,342 млн манатов (рост на 15,5%).

Далее по затратам следуют отели Губа-Хачмазской зоны - 15,192 млн манатов (спад 27,6%) и Шеки-Загатальской зоны – 14,708 млн. манатов (спад 14,6%) .

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ОТЕЛИ, ДОХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]