На пост премьера Украины выдвинут замглавы офиса президента Гончарук

Большинство депутатов в Верховной Раде будет поддерживать кандидатуру заместителя главы офиса президента Алексея Гончарука на должность премьер-министра Украины, сообщил депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа", представитель президента в кабинете министров Андрей Герус.

"Гончарук будет премьером", - сказал Герус журналистам в четверг в кулуарах парламента, отвечая на соответствующий вопрос.