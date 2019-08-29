30 солдат правительственных сил Йемена погибли в результате авиаударов возле Адена

Не менее 30 солдат йеменских правительственных сил погибли вблизи Адена после того, как по ним нанесли серию авиаударов, сообщило в четверг агентство Associated Press (AP).

Полковник Мохамед Аль-Обан, командующий спецназом в йеменской провинции Абьян, сообщил, что войска подверглись атаке, когда направлялись в Аден, захваченный сепаратистами из Южного переходного совета (ЮПС).

Он не пояснил, какой именно стране принадлежали самолеты, атаковавшие войска, но при этом отметил, что самолеты были из арабской коалиции, поддерживающей йеменское правительство.

AP не уточняет, были ли атакованы йеменские правительственные силы по ошибке.

Накануне правительственные войска Йемена вошли в Аден и начали бои за город с сепаратистами из ЮПС, которых поддерживает ОАЭ - представитель арабской коалиции.

Однако, по некоторым данным, сепаратистам удалось полностью восстановить контроль над Аденом.

Ранее в августе сообщалось, что сепаратисты из ЮПС взяли под контроль Аден, где размещается признанное международным сообществом правительство Йемена, включая военные базы и другие правительственные объекты.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, которых, как заявляют на Западе, поддерживает Иран.