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СНГ 29.08.2019 15:46

Валенса осуждает отказ властей Польши пригласить Путина на памятные мероприятия

Бывший президент Польши и лидер профсоюза "Солидарность" Лех Валенса считает неправильным то, что Россию не пригласили на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, которые запланированы в Польше на 1 сентября.

"Не пригласив Россию, мы лишь ухудшаем наши и без того плохие отношения", - сказал Валенса в интервью польской газете "Речь Посполита".

"Если у нас есть возражения, давайте разговаривать, а не изолировать", - отметил экс-президент Польши.

"На Польшу напали с двух сторон, одну сторону пригласили, а другую нет, - продолжил Валенса. - Путин должен 1 сентября быть в Польше и услышать правду о том, как на нас напали. Он должен услышать несколько нелицеприятных слов, но в дипломатической манере".

1 сентября в Польше пройдут памятные мероприятия, приуроченные к 80-летию начала Второй мировой войны. На них приглашены лидеры США, ряда европейских стран, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель. При этом польские власти не стали приглашать на мероприятия Владимира Путина из-за присоединения Крыма к России в 2014 году.

"Было бы неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии против Польши с приглашением лидера, который на сегодняшний день действует таким образом по отношению к своему соседу", - сказал ранее польский вице-премьер Яцек Сасин.

В Кремле негативно отнеслись к решению властей Польши не направлять официальное приглашение России на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Негативно. Любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщине или Великой Отечественной войне, или Второй мировой войне без участия нашей страны не могут считаться полноценными, ибо роль нашей страны в завершении Второй мировой войны невозможно переоценить", - сказал Д.Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, как в Кремле относятся к решению Польши не направлять РФ приглашения на мемориальные мероприятия к 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

Первого сентября 1939 года Германия начала Вторую мировую войну, напав на Польшу.

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Тэги: ПОЛЬША, ПОЛИТИК, РОССИЯ, МНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]