Формирование нового правительства станет надеждой для Италии - Конте

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что формирование нового итальянского правительства станет для страны важным этапом и предоставит ей ряд возможностей.
"Это будет этап реформирования, перезапуска, надежды, который даст стране определенность", - цитирует агентство АНСА слова Конте после получения мандата на формирование правительства от президента Италии Серджо Маттареллы.
Конте подчеркнул, что в качестве главы правительства будет стремиться к единой и более сплоченной Италии, а также назвал приоритетом работы правительства формирование бюджета на 2020 год.
"Это очень важная фаза для страны, и бюджет является приоритетом", - сказал итальянский премьер.
Ранее в четверг президент Италии Серджо Маттарелла вручил премьер-министру страны Джузеппе Конте мандат на формирование правительства. Соответствующее поручение было дано Конте в ходе встречи с президентом в Квиринальском дворце.
Накануне лидер "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо сообщил, что его партия и Демократическая партия Италии договорились о попытках сформировать правительство во главе с Конте.
В августе лидер партии "Лига" Маттео Сальвини, состоящий в настоящее время в правительственной коалиции с "Движением 5 звезд", заявил, что не видит большинства в итальянском парламенте у какой бы то ни было политической силы, и стране необходимы досрочные выборы.
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