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Дальнее зарубежье 29.08.2019 16:02

Формирование нового правительства станет надеждой для Италии - Конте

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что формирование нового итальянского правительства станет для страны важным этапом и предоставит ей ряд возможностей.

"Это будет этап реформирования, перезапуска, надежды, который даст стране определенность", - цитирует агентство АНСА слова Конте после получения мандата на формирование правительства от президента Италии Серджо Маттареллы.

Конте подчеркнул, что в качестве главы правительства будет стремиться к единой и более сплоченной Италии, а также назвал приоритетом работы правительства формирование бюджета на 2020 год.

"Это очень важная фаза для страны, и бюджет является приоритетом", - сказал итальянский премьер.

Ранее в четверг президент Италии Серджо Маттарелла вручил премьер-министру страны Джузеппе Конте мандат на формирование правительства. Соответствующее поручение было дано Конте в ходе встречи с президентом в Квиринальском дворце.

Накануне лидер "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо сообщил, что его партия и Демократическая партия Италии договорились о попытках сформировать правительство во главе с Конте.

В августе лидер партии "Лига" Маттео Сальвини, состоящий в настоящее время в правительственной коалиции с "Движением 5 звезд", заявил, что не видит большинства в итальянском парламенте у какой бы то ни было политической силы, и стране необходимы досрочные выборы.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ПРЕМЬЕР, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]