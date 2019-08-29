Аргентина готовит новую реструктуризацию долга, просит у кредиторов больше времени на погашение

Правительство Аргентины готовит новую реструктуризацию долга, рассчитывая таким образом преодолеть кризис доверия, спровоцировавший резкое падение финансовых рынков страны.

Это, как ожидается, позволит избежать очередного дефолта Аргентине, которая уже заработала репутацию "серийного неплательщика". Дефолт страны в 2001 году стал крупнейшим в ее истории - тогда она объявила о неспособности обслуживать долг, составлявший $95 млрд.

Экономические советники президента Аргентины Маурисио Макри в среду представили серию мер, призванных ослабить долговую нагрузку страны, дав ей дополнительное время на выплату долгов.

Министр финансов Аргентины Эрнан Лакунса сообщил, что власти планируют увеличить сроки находящихся в обращении облигаций как в национальной, так и в иностранной валюте. Кроме того, они намерены согласовать с Международным валютным фондом (МВФ) новый график погашения долга в рамках полученного от фонда всего год назад пакета помощи объемом $56 млрд.

По словам министра, эти действия ослабят необходимость ограничения расходов правительством страны в период с 2020 по 2023 год.

Экономика Аргентины находится в глубокой рецессии, аргентинский песо - в свободном падении, инфляция усиливается, и большинству инвесторов, вероятно, не захочется соглашаться на продление срока облигаций, пишет The Wall Street Journal. В этих условиях у Макри не остается выбора, кроме как идти на крутые меры, с учетом приближающихся выборов, которые он с высокой вероятностью проиграет, отмечают экономисты.

Как сообщалось, в ходе праймериз, прошедших 11 августа, победу одержал кандидат в президенты от оппозиции Альберто Фернандес, который шел в связке с бывшим президентом страны Кристиной Киршнер. Фернандес получил 48% голосов, тогда как Макри набрал лишь 32% голосов.

Опасения, что Макри, который нацелен на проведение реформ, ориентированных на рынки, проиграет окончательные выборы, намеченные на 27 октября, спровоцировали падение рынков акций и облигаций Аргентины, а также обвал курса песо.

Песо подешевел более чем на 20% с момента проигрыша Макри на праймериз. Центробанк Аргентины потратил около $1,5 млрд на поддержку песо в этом месяце. "Крупных интервенций оказалось недостаточно, чтобы остановить дальнейшее ослабление песо относительно доллара", - отмечают эксперты Capital Economics.

Ослабление песо, как ожидается, приведет к усилению инфляции в Аргентине, и без того являющейся одной из самых высоких в мире, до 50-70% в этом году.

В этом году Аргентине предстоит погасить облигации в иностранной валюте на сумму более $10 млрд, а также облигации в песо на $8 млрд. Порядка 80% долга Аргентины номинировано в долларах, и чистые валютные резервы страны в настоящее время покрывают лишь 60% потребностей страны в финансировании, составляющих около $100 млрд, свидетельствуют оценки Capital Economics.

МВФ заявил в среду, что оценивает потенциальные последствия предложенных аргентинскими властями мер, понимая, "что правительство идет на эти важные шаги, чтобы преодолеть проблемы с ликвидностью и защитить свои резервы".

Пакет помощи, выделенный фондом Аргентине в прошлом году, является рекордным в истории МВФ. Страна использовала уже $44 млрд из действующей кредитной линии МВФ, и нынешний график погашения кредитов предполагает, что она начнет погашать долг уже в 2021 году.