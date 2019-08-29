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Лидер шотландской консервативной партии уходит в отставку - СМИ

Лидер шотландской консервативной партии Рут Дэвидсон заявила в четверг об уходе в отставку по семейным обстоятельствам, сообщило в четверг британское издание The Guardian.

В заявлении об отставке Дэвидсон заявила, что для нее "было честью занимать пост лидера шотландской консервативной и юнионистской партии", однако мысль о предстоящих выборах, которые предполагают работу "в нескольких часах езды от дома и семьи приводит ее в ужас".

Она добавила, что приняла такое решение для того, чтобы "быть рядом со своим новорожденным сыном", отметив также, что "переживала из-за конфликта в связи с Brexit".

По данным британской телерадиокорпорации BBC, Дэвидсон подчеркнула, что несмотря на уход с поста, она "продолжит поддерживать премьер-министра Великобритании" в заключении соглашения с Брюсселем по выходу Британии из ЕС.

Дэвидсон занимала пост лидера шотландской консервативной партии с 2011 года. Она поддержала членство Великобритании в Европейском союзе на референдуме в 2016 году и является противницей "жесткого" Brexit.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ШОТЛАНДИЯ, ПАРТИЯ, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]