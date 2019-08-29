США утратили моральное и политическое лидерство в мире, считает Валенса

Бывший президент Польши и лидер профсоюза "Солидарность" Лех Валенса считает, что США перестали быть мировым лидером.

"Сейчас США перестали быть главной мировой державой. В военном плане они пока превалируют, в экономическом пока еще немного перевешивают, а в морально-политическом плане США перестали быть мировым лидером", - сказал Валенса в интервью, опубликованном в четверг в польской газете "Речь Посполита".

В то же время он отметил: "Миру необходимо лидерство, лидерство США - моральное и политическое, а не только экономическое и военное".

Валенса, отвечая на соответствующий вопрос журналиста, сообщил, что у него нет планов встречаться с президентом США Дональдом Трампом, который прибудет в Польшу на памятные мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.