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Дальнее зарубежье 29.08.2019 17:02

США утратили моральное и политическое лидерство в мире, считает Валенса

Бывший президент Польши и лидер профсоюза "Солидарность" Лех Валенса считает, что США перестали быть мировым лидером.

"Сейчас США перестали быть главной мировой державой. В военном плане они пока превалируют, в экономическом пока еще немного перевешивают, а в морально-политическом плане США перестали быть мировым лидером", - сказал Валенса в интервью, опубликованном в четверг в польской газете "Речь Посполита".

В то же время он отметил: "Миру необходимо лидерство, лидерство США - моральное и политическое, а не только экономическое и военное".

Валенса, отвечая на соответствующий вопрос журналиста, сообщил, что у него нет планов встречаться с президентом США Дональдом Трампом, который прибудет в Польшу на памятные мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]