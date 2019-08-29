Первомайский районный суд Бишкека в четверг выпустил под домашний арест осужденного в 2017 году по обвинению в коррупции лидера оппозиционной киргизской партии "Ата-Мекен" ("Отечество") Омурбека Текебаева, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Заседание суда прошло в закрытом режиме.

"Согласно решению суда, Текебаеву, отбывающему срок в колонии, изменена мера пресечения под домашний арест", - сообщил журналистам адвокат оппозиционера Канат Хасанов.

21 августа Верховный суд Киргизии направил дело Текебаева на пересмотр в Первомайский районный суд по вновь открывшимся обстоятельствам.

В начале года адвокаты Текебаева обратились в генеральную прокуратуру Киргизии с заявлением о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. В надзорном ведомстве отказали в пересмотре и рекомендовали обратился в Верховный суд.

12 июля партия "Ата-Мекен" обратилась к президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову с просьбой гарантировать непредвзятый пересмотр приговора Текебаеву в Верховном суде страны.

Члены партии тогда заявили, что обвинение в коррупции лидеру "Ата-Мекен" было вынесено на основании показаний "грязного иностранного афериста, имеющего конфликты законом и осужденного на своей родине, путем оказания преступного давления на следствие режимом Алмазбека Атамбаева (экс-президент Киргизии - ИФ)".

Первомайский районный суд Бишкека вынес приговор лидеру оппозиционной партии "Ата-Мекен" Омурбеку Текебаеву и бывшему заместителю председателя партии, бывшему министру чрезвычайных ситуаций Киргизии Дуйшекулу Чотонову в августе 2017 года.

Оба политика были осуждены на восемь лет лишения свободы по делу о коррупции, связанном с компанией-оператором сотовой связи MegaCom.

Обвинения строились на показаниях российского бизнесмена Леонида Маевского, заявившего, что он в 2010 году передал Текебаеву и Чотонову $1 млн в обмен на содействие при приобретении сотового оператора. Оба политика не признали свою вину и заявили о политическом преследовании со стороны бывшего тогда президентом Киргизии Алмазбека Атамбаева.

В ноябре 2018 года Маевский был арестован в России, после чего политсовет партии "Ата-Мекен" заявил о необходимости пересмотра дела лидера партии Омурбека Текебаева по вновь открывшимся обстоятельствам.

3 мая Верховный суд Киргизии уже при пересмотре дела осужденного лидера партии "Ата-Мекен" оставил приговор Текебаеву и Чотонову без изменений.