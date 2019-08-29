Первомайский районный суд Бишкека в четверг выпустил под домашний арест осужденного в 2017 году по обвинению в коррупции лидера оппозиционной киргизской партии "Ата-Мекен" ("Отечество") Омурбека Текебаева, сообщает корреспондент "Интерфакса".
Заседание суда прошло в закрытом режиме.
"Согласно решению суда, Текебаеву, отбывающему срок в колонии, изменена мера пресечения под домашний арест", - сообщил журналистам адвокат оппозиционера Канат Хасанов.
21 августа Верховный суд Киргизии направил дело Текебаева на пересмотр в Первомайский районный суд по вновь открывшимся обстоятельствам.
В начале года адвокаты Текебаева обратились в генеральную прокуратуру Киргизии с заявлением о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. В надзорном ведомстве отказали в пересмотре и рекомендовали обратился в Верховный суд.
12 июля партия "Ата-Мекен" обратилась к президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову с просьбой гарантировать непредвзятый пересмотр приговора Текебаеву в Верховном суде страны.
Члены партии тогда заявили, что обвинение в коррупции лидеру "Ата-Мекен" было вынесено на основании показаний "грязного иностранного афериста, имеющего конфликты законом и осужденного на своей родине, путем оказания преступного давления на следствие режимом Алмазбека Атамбаева (экс-президент Киргизии - ИФ)".
Первомайский районный суд Бишкека вынес приговор лидеру оппозиционной партии "Ата-Мекен" Омурбеку Текебаеву и бывшему заместителю председателя партии, бывшему министру чрезвычайных ситуаций Киргизии Дуйшекулу Чотонову в августе 2017 года.
Оба политика были осуждены на восемь лет лишения свободы по делу о коррупции, связанном с компанией-оператором сотовой связи MegaCom.
Обвинения строились на показаниях российского бизнесмена Леонида Маевского, заявившего, что он в 2010 году передал Текебаеву и Чотонову $1 млн в обмен на содействие при приобретении сотового оператора. Оба политика не признали свою вину и заявили о политическом преследовании со стороны бывшего тогда президентом Киргизии Алмазбека Атамбаева.
В ноябре 2018 года Маевский был арестован в России, после чего политсовет партии "Ата-Мекен" заявил о необходимости пересмотра дела лидера партии Омурбека Текебаева по вновь открывшимся обстоятельствам.
3 мая Верховный суд Киргизии уже при пересмотре дела осужденного лидера партии "Ата-Мекен" оставил приговор Текебаеву и Чотонову без изменений.
Азербайджан и Армения готовят новую министерскую встречу по Карабаху
Представители ВВС Турции прибыли в Азербайджан для участия в совместных учениях
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок – Минобороны Азербайджана
CNOOC в I полугодии увеличила чистую прибыль на 19%
ЛУКОЙЛ начал подготовку предложений по промежуточным дивидендам к совету директоров, который состоит в октябре
ЛУКОЙЛ компенсирует отставание в добыче в Узбекистане на Гиссаре проектом Кандым
Пять пострадавших в ДТП на юге Азербайджана остаются на стационарном лечении – Минздрав
Отели и гостиницы Азербайджана в I полугодии 2019г увеличили доходы на 12,4%, расходы – на 4,5%
Граждане России в I полугодии 2019г составили 11% от иностранных гостей в отелях Азербайджана
ИВ Гедабекского района потратит почти 1 млн манатов на ремонт административного здания
Atlas ES построит в Гяндже многоквартирный дом за 3,3 млн манатов
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Еще одна компания стала партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Баку претендует на проведение 73-го Международного конгресса астронавтики
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США