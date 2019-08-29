Афганские военные начали антитеррористическую операцию в провинции Бадахшан, убиты 50 боевиков - СМИ

Афганские военные в ходе антитеррористической операции в северо-восточной провинции Бадахшан уничтожили 50 боевиков движения "Талибан" , сообщает в четверг афганское информагентство Pajhwok.

Масштабная операция с участием авиации ВВС Афганистана, привлечением сил полиции и местного ополчения началась в Бадахшане в четверг. Цель афганских военных - выбить талибов из уездов Вардудж, Ямган и Куран-ва-Мунджан, сообщает телеканал Tolo.

Афганская провинция Бадахшан граничит с Таджикистаном, Китаем и Пакистаном.