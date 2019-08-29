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Дальнее зарубежье 29.08.2019 15:09

Афганские военные начали антитеррористическую операцию в провинции Бадахшан, убиты 50 боевиков - СМИ

Афганские военные в ходе антитеррористической операции в северо-восточной провинции Бадахшан уничтожили 50 боевиков движения "Талибан" , сообщает в четверг афганское информагентство Pajhwok.

Масштабная операция с участием авиации ВВС Афганистана, привлечением сил полиции и местного ополчения началась в Бадахшане в четверг. Цель афганских военных - выбить талибов из уездов Вардудж, Ямган и Куран-ва-Мунджан, сообщает телеканал Tolo.

Афганская провинция Бадахшан граничит с Таджикистаном, Китаем и Пакистаном.

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Тэги: АФГАНИСТАН, БАДАХШАН, ТАЛИБЫ, ЛИКВИДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]