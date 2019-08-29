Грузия стремится уменьшить экономическую зависимость от России - президент

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Россия пытается ограничить ее стране возможности развиваться по европейскому пути, и подчеркнула необходимость уменьшить экономическую зависимость Грузии от России.
"Война 2008 года была попыткой России изменить стратегический, прозападный курс Грузии, но ни война, ни введенные Россией экономические санкции себя не оправдали. Россия ежедневными провокациями пытается нас покорить. Она играет на наших нервах и желает очертить нам рамки, при которых Грузия потеряет главные завоевания - стабильность, демократию и европейский путь", - заявила в четверг Зурабишвили, выступая на международном форуме во Франции.
Президент, слова которой приводят грузинские СМИ, отметила, что Грузия должна как можно меньше экономически зависеть от России. "Мы должны приложить максим усилий, чтобы уменьшить экономическую зависимость от России, поэтому мы ждем больше европейских инвестиций в нашу экономику, больше европейских туристов в наших регионах, больше европейских потребителей нашей продукции", - заявила Зурабишвили.
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