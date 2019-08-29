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ТЭК 29.08.2019 15:39

Нефть движется разнонаправленно в четверг, Brent у $60,5 за баррель

Цены на нефть эталонных марок меняются разнонаправленно в ходе торгов в четверг после резкого скачка по итогам предыдущей сессии, вызванного сообщением министерства энергетики США о значительном сокращении запасов нефти в стране.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:24 подешевели на $0,03 (0,05%) - до $60,46 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличилась на $0,38 (0,69%), до $56,16 за баррель.

В среду Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 10 млн баррелей - до минимального уровня с октября 2018 года. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали менее существенного снижения - на 4,7 млн баррелей.

Тем временем, добыча нефти в США за прошедшую неделю увеличилась на 200 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 12,5 млн баррелей в сутки, максимального уровня с начала отслеживания этих данных министерством энергетики в 1983 году.

Также поддержку рынку оказывают заявления официального представителя министерства торговли КНР Гао Фэна о том, что Китай не будет немедленно отвечать на новое повышение пошлин, объявленное президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе.

"У Китая есть множество возможностей для принятия ответных мер, однако считаю, что вопрос, который должен обсуждаться сейчас - это снятие новых пошлин для предотвращения эскалации торговой войны", - заявил он.

"Рост цен на нефть остается неустойчивым, - говорит глава отдела стратегии на сырьевых рынках в BNP Paribas Гарри Чилингирян. - Для нового падения достаточно довольно незначительных негативных новостных поводов, относящихся к торговым отношениям между США и КНР".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ДЕНЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]