Лукашенко проводит переговоры с Болтоном в Минске

Переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона начались в Минске, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад".

Встреча проходит во Дворце Независимости.

Как ранее заявило министерство иностранных дел Белоруссии, стороны обсудят двусторонние отношения и вопросы региональной безопасности.

Также запланирована встреча Болтона с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.

Болтон стал самым высокопоставленным американским официальным лицом, посетившим Белоруссию в 21-м веке.