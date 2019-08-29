Германия поддержит переговоры о сохранении СВПД

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ФРГ поддерживала и будет поддерживать любые переговоры о сохранении соглашения по иранскому атому.
"Мы всегда "за", если речь идет о сохранении этого соглашения, - сказала Меркель журналистам в четверг на совместной пресс-конференции с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом.
Речь идет о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Ранее президент Дональд Трамп вывел США из СВПД, заявив, что соглашение не в полной мере закрывает Тегерану пути к созданию ядерного оружия. Вслед за этим он возобновил санкции в отношении Ирана.
Меркель напомнила, что переговоры по СВПД велись в формате "5 плюс 1", Германия "активно работала в группе европейских стран вместе с Россией и Китаем".
"Наш министр иностранных дел работает сейчас в этом направлении очень активно и будет работать дальше", - заверила она.
В понедельник текущей недели по итогам саммита "большой семерки" в Биаррице Трамп заявил журналистам, что был бы готов встретиться с иранским президентом при наличии подходящих условий, чтобы урегулировать разногласия по ядерному соглашению.
Азербайджан и Армения готовят новую министерскую встречу по Карабаху
Представители ВВС Турции прибыли в Азербайджан для участия в совместных учениях
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок – Минобороны Азербайджана
PetroChina увеличила прибыль и выручку в I полугодии за счет роста нефтедобычи
Газпром понизил оценку экспорта 2019г до 192 млрд кубометров
Saudi Aramco планирует провести IPO в два этапа, в Эр-Рияде и в Токио - СМИ
Пять пострадавших в ДТП на юге Азербайджана остаются на стационарном лечении – Минздрав
Отели и гостиницы Азербайджана в I полугодии 2019г увеличили доходы на 12,4%, расходы – на 4,5%
Граждане России в I полугодии 2019г составили 11% от иностранных гостей в отелях Азербайджана
ИВ Гедабекского района потратит почти 1 млн манатов на ремонт административного здания
Atlas ES построит в Гяндже многоквартирный дом за 3,3 млн манатов
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Еще одна компания стала партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Баку претендует на проведение 73-го Международного конгресса астронавтики
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США