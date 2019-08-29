Германия поддержит переговоры о сохранении СВПД

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ФРГ поддерживала и будет поддерживать любые переговоры о сохранении соглашения по иранскому атому.

"Мы всегда "за", если речь идет о сохранении этого соглашения, - сказала Меркель журналистам в четверг на совместной пресс-конференции с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом.

Речь идет о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Ранее президент Дональд Трамп вывел США из СВПД, заявив, что соглашение не в полной мере закрывает Тегерану пути к созданию ядерного оружия. Вслед за этим он возобновил санкции в отношении Ирана.

Меркель напомнила, что переговоры по СВПД велись в формате "5 плюс 1", Германия "активно работала в группе европейских стран вместе с Россией и Китаем".

"Наш министр иностранных дел работает сейчас в этом направлении очень активно и будет работать дальше", - заверила она.

В понедельник текущей недели по итогам саммита "большой семерки" в Биаррице Трамп заявил журналистам, что был бы готов встретиться с иранским президентом при наличии подходящих условий, чтобы урегулировать разногласия по ядерному соглашению.