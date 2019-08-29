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СНГ 29.08.2019 17:49

Украинский суд принял к рассмотрению иск о запрете Луценко выезжать за границу

Окружной административный суд Киева (ОАСК) открыл производство по делу по иску бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого к Государственной пограничной службе Украины и генеральному прокурору Юрию Луценко.

"Суд принял к рассмотрению дело по правилам упрощенного искового производства и обязал ответчиков представить письменные объяснения по иску и доказательства в их подтверждение", - сообщается на странице ОАСК в соцсети Фейсбук в четверг.

В суде напомнили, что Черновецкий просит суд запретить Луценко выезд за границу "с целью недопущения избежания уголовной ответственности за преступления, совершенные в должности генерального прокурора сразу после его увольнения".

Среди других требований иска - обязать Государственную пограничную службу ограничить выезд Луценко за границу.

Ранее в четверг, 29 августа, Луценко написал заявление на имя президента Украины Владимира Зеленского об увольнении с должности генерального прокурора.

"Заявление президенту Украины Зеленскому Владимиру Александровичу от генерального прокурора Украины Луценко. Прошу уволить меня с должности генерального прокурора по собственному желанию на основании п.1 ч.1 ст.42 закона Украины "О прокуратуре", - зачитал Луценко текст заявления, после чего подписал его. Трансляция подписания велась в прямом эфире. Документ датирован 29 августа.

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Тэги: УКРАИНА, СУД, ЛУЦЕНКО, ВЫЕЗД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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