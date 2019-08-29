Украинский суд принял к рассмотрению иск о запрете Луценко выезжать за границу

Окружной административный суд Киева (ОАСК) открыл производство по делу по иску бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого к Государственной пограничной службе Украины и генеральному прокурору Юрию Луценко.
"Суд принял к рассмотрению дело по правилам упрощенного искового производства и обязал ответчиков представить письменные объяснения по иску и доказательства в их подтверждение", - сообщается на странице ОАСК в соцсети Фейсбук в четверг.
В суде напомнили, что Черновецкий просит суд запретить Луценко выезд за границу "с целью недопущения избежания уголовной ответственности за преступления, совершенные в должности генерального прокурора сразу после его увольнения".
Среди других требований иска - обязать Государственную пограничную службу ограничить выезд Луценко за границу.
Ранее в четверг, 29 августа, Луценко написал заявление на имя президента Украины Владимира Зеленского об увольнении с должности генерального прокурора.
"Заявление президенту Украины Зеленскому Владимиру Александровичу от генерального прокурора Украины Луценко. Прошу уволить меня с должности генерального прокурора по собственному желанию на основании п.1 ч.1 ст.42 закона Украины "О прокуратуре", - зачитал Луценко текст заявления, после чего подписал его. Трансляция подписания велась в прямом эфире. Документ датирован 29 августа.
Азербайджан и Армения готовят новую министерскую встречу по Карабаху
Представители ВВС Турции прибыли в Азербайджан для участия в совместных учениях
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок – Минобороны Азербайджана
CNOOC в I полугодии увеличила чистую прибыль на 19%
ЛУКОЙЛ начал подготовку предложений по промежуточным дивидендам к совету директоров, который состоит в октябре
ЛУКОЙЛ компенсирует отставание в добыче в Узбекистане на Гиссаре проектом Кандым
Пять пострадавших в ДТП на юге Азербайджана остаются на стационарном лечении – Минздрав
Отели и гостиницы Азербайджана в I полугодии 2019г увеличили доходы на 12,4%, расходы – на 4,5%
Граждане России в I полугодии 2019г составили 11% от иностранных гостей в отелях Азербайджана
ИВ Гедабекского района потратит почти 1 млн манатов на ремонт административного здания
Atlas ES построит в Гяндже многоквартирный дом за 3,3 млн манатов
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Еще одна компания стала партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Баку претендует на проведение 73-го Международного конгресса астронавтики
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США