Украинский суд принял к рассмотрению иск о запрете Луценко выезжать за границу

Окружной административный суд Киева (ОАСК) открыл производство по делу по иску бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого к Государственной пограничной службе Украины и генеральному прокурору Юрию Луценко.

"Суд принял к рассмотрению дело по правилам упрощенного искового производства и обязал ответчиков представить письменные объяснения по иску и доказательства в их подтверждение", - сообщается на странице ОАСК в соцсети Фейсбук в четверг.

В суде напомнили, что Черновецкий просит суд запретить Луценко выезд за границу "с целью недопущения избежания уголовной ответственности за преступления, совершенные в должности генерального прокурора сразу после его увольнения".

Среди других требований иска - обязать Государственную пограничную службу ограничить выезд Луценко за границу.

Ранее в четверг, 29 августа, Луценко написал заявление на имя президента Украины Владимира Зеленского об увольнении с должности генерального прокурора.

"Заявление президенту Украины Зеленскому Владимиру Александровичу от генерального прокурора Украины Луценко. Прошу уволить меня с должности генерального прокурора по собственному желанию на основании п.1 ч.1 ст.42 закона Украины "О прокуратуре", - зачитал Луценко текст заявления, после чего подписал его. Трансляция подписания велась в прямом эфире. Документ датирован 29 августа.