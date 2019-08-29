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Дальнее зарубежье 29.08.2019 18:10

Юнкер надеется, что Конте сможет сформировать успешное правительство Италии

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер пожелал премьер-министру Италии Джузеппе Конте успешного формирования нового правительства страны, сообщила официальный представитель ЕК Мина Андреева.

"Председатель Юнкер желает успеха премьер-министру Конте и выражает надежду, что тот сможет сформировать правительство Италии, способное играть важную роль в европейской семье. Мы рассчитываем на его активное участие в европейском проекте", - сказала пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

"Председатель Юнкер в течение сегодняшнего дня свяжется с премьер-министром Конте", - добавила Андреева.

Как сообщалось, президент Италии Серджо Маттарелла вручил Конте мандат на формирование правительства.

Накануне лидер "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо сообщил, что его партия и Демократическая партия Италии договорились, что попробуют сформировать правительство во главе с Конте.

В августе лидер партии "Лига" Маттео Сальвини, состоящий в настоящее время в правительственной коалиции с "Движением 5 звезд", заявил, что не видит большинства в итальянском парламенте у какой бы то ни было политической силы, и стране необходимы досрочные выборы. Также он заявил, что намерен предложить сенату инициативу о недоверии Конте. Конте, не дожидаясь голосования в сенате, подал в отставку.

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Тэги: ЕС, ИТАЛИЯ, ЮНКЕР, КОНТЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]