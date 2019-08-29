Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8839 RUR   0.0255 GBR   2.0748 TRY   0.2918

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.78 0.85 Brent 60.49 0.98

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 29.08.2019 18:31

Трамп предупреждает о скором ударе урагана "Дориан" по Флориде

Президент США Дональд Трамп в четверг предупредил жителей американского штата Флорида об урагане "Дориан", который может обрушиться на штат на выходных.

"Ураган "Дориан", скорее всего, ударит по Флориде поздно вечером в воскресенье. Будьте к этому готовы и, пожалуйста, следуйте рекомендациям, как на уровне штата, так и федеральным. Это будет очень серьезный ураган, возможно, один из самых серьезных!" - написал Трамп в своем твиттере.

При этом президент высоко оценил действия властей Пуэрто-Рико в преддверии удара урагана.

"В Пуэрто-Рико замечательно готовы к урагану "Дориан", который идет по иному маршруту, чем ожидалось. Спасибо Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях, сотрудникам служб быстрого реагирования и всем другим за усердную работу и прекрасную подготовку. Отличный результат! Плохие новости - Флорида, готовься! Ураган набирает силу и будет мощным", - подчеркнул Трамп.

Ранее в четверг во Флориде был объявлен режим ЧП в связи с приближением урагана "Дориан". Жителям штата рекомендовано иметь недельный запас продуктов и воды. Население восточного побережья призвали внимательно следить за новостями относительно направления движения урагана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, УРАГАН


Похожие новости


Федрезерву стоит перестать подыгрывать Трампу - Дадли Трамп не готовит новые пошлины для японских автомобилей, рассчитывает избежать этого и в случае ЕС Пекин хочет торгового соглашения с Вашингтоном, у него нет выбора - Трамп Трамп признался, что шесть лет ждал премьерства Джонсона Трамп считает, что его еще поблагодарят за выход США из соглашения по иранскому атому США не рассчитывают на смену власти в Иране - Трамп

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]