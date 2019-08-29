Президент США Дональд Трамп в четверг предупредил жителей американского штата Флорида об урагане "Дориан", который может обрушиться на штат на выходных.

"Ураган "Дориан", скорее всего, ударит по Флориде поздно вечером в воскресенье. Будьте к этому готовы и, пожалуйста, следуйте рекомендациям, как на уровне штата, так и федеральным. Это будет очень серьезный ураган, возможно, один из самых серьезных!" - написал Трамп в своем твиттере.

При этом президент высоко оценил действия властей Пуэрто-Рико в преддверии удара урагана.

"В Пуэрто-Рико замечательно готовы к урагану "Дориан", который идет по иному маршруту, чем ожидалось. Спасибо Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях, сотрудникам служб быстрого реагирования и всем другим за усердную работу и прекрасную подготовку. Отличный результат! Плохие новости - Флорида, готовься! Ураган набирает силу и будет мощным", - подчеркнул Трамп.

Ранее в четверг во Флориде был объявлен режим ЧП в связи с приближением урагана "Дориан". Жителям штата рекомендовано иметь недельный запас продуктов и воды. Население восточного побережья призвали внимательно следить за новостями относительно направления движения урагана.