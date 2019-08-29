Баку претендует на проведение 73-го Международного конгресса астронавтики

Международный конгресс астронавтики (МКА, IAC) в 2022 году может пройти в Баку, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ОАО «Azerkosmos».
«73-й МКА состоится в 2022 году. Мы подали официальную заявку на проведение этого мероприятия в Баку. В числе претендентов также Дели, Рио-де-Жанейро и Сингапур», - сообщили в обществе.
По данным Azerkosmos, до 20 сентября претенденты должны представить свои обновленные предложения по организации 73-го МКА, и провести финальные презентации в ходе 70-го конгресса в Вашингтоне, запланированного на 21-25 октября 2019 года.
«В рамках 70-го конгресса 25 октября состоятся выборы страны, которая проведет заседание IAC в 2022 году», - отметили в обществе.
IAC проводится раз вгод в разных странах мира по инициативе Международной федерации астронавтики. В 2018 году в заседании конгресса приняли участие более 4,5 тыс. ученых, занятых всфере астронавтики, представителей космических агентств, международных организаций ичастного сектора совсего мира.
ОАО "Azerkosmos" создано в 2010 году для вывода на орбиту телекоммуникационных спутников, управления ими и осуществления эксплуатационных работ. Все акции предприятия находятся в собственности государства. В функции общества входит вывод на орбиту спутников, оказание телекоммуникационных услуг, проведения отбора страховых компаний для получения услуг, налаживание сотрудничества с космическими (спутниковыми) операторами, проведение различных исследований в этом направлении.
Н.Аббасова
Азербайджан и Армения готовят новую министерскую встречу по Карабаху
Представители ВВС Турции прибыли в Азербайджан для участия в совместных учениях
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок – Минобороны Азербайджана
CNOOC в I полугодии увеличила чистую прибыль на 19%
ЛУКОЙЛ начал подготовку предложений по промежуточным дивидендам к совету директоров, который состоит в октябре
ЛУКОЙЛ компенсирует отставание в добыче в Узбекистане на Гиссаре проектом Кандым
Пять пострадавших в ДТП на юге Азербайджана остаются на стационарном лечении – Минздрав
Отели и гостиницы Азербайджана в I полугодии 2019г увеличили доходы на 12,4%, расходы – на 4,5%
Граждане России в I полугодии 2019г составили 11% от иностранных гостей в отелях Азербайджана
ИВ Гедабекского района потратит почти 1 млн манатов на ремонт административного здания
Atlas ES построит в Гяндже многоквартирный дом за 3,3 млн манатов
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
"Европейская солидарность" станет оппозиционной фракцией в парламенте Украины
Зеленский внес в Раду законопроект об обличителях коррупции
ЕС настроен защитить безопасность острова Ирландия при любом исходе Brexit - Барнье
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Еще одна компания стала партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019