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29.08.2019 15:56

Баку претендует на проведение 73-го Международного конгресса астронавтики

Международный конгресс астронавтики (МКА, IAC) в 2022 году может пройти в Баку, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ОАО «Azerkosmos».

«73-й МКА состоится в 2022 году. Мы подали официальную заявку на проведение этого мероприятия в Баку. В числе претендентов также Дели, Рио-де-Жанейро и Сингапур», - сообщили в обществе.

По данным Azerkosmos, до 20 сентября претенденты должны представить свои обновленные предложения по организации 73-го МКА, и провести финальные презентации в ходе 70-го конгресса в Вашингтоне, запланированного на 21-25 октября 2019 года.

«В рамках 70-го конгресса 25 октября состоятся выборы страны, которая проведет заседание IAC в 2022 году», - отметили в обществе.

IAC проводится раз вгод в разных странах мира по инициативе Международной федерации астронавтики. В 2018 году в заседании конгресса приняли участие более 4,5 тыс. ученых, занятых всфере астронавтики, представителей космических агентств, международных организаций ичастного сектора совсего мира.

ОАО "Azerkosmos" создано в 2010 году для вывода на орбиту телекоммуникационных спутников, управления ими и осуществления эксплуатационных работ. Все акции предприятия находятся в собственности государства. В функции общества входит вывод на орбиту спутников, оказание телекоммуникационных услуг, проведения отбора страховых компаний для получения услуг, налаживание сотрудничества с космическими (спутниковыми) операторами, проведение различных исследований в этом направлении.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АСТРОНАВТИКА, КОНГРЕСС, ПРОВЕДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]