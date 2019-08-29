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СНГ 29.08.2019 16:05

Зеленский внес в Раду кандидатуру Пристайко на должность министра иностранных дел

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду кандидатуру Вадима Пристайко на должность министра иностранных дел.

Проект постановления зарегистрирован на сайте парламента под номером №1024 от 29 августа 2019 года.

На данный момент текст законопроекта отсутствует.

Министр обороны, министр иностранных дел назначаются Верховной Радой по представлению президента Украины, другие члены правительства назначаются парламентом по представлению премьер-министра.

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Тэги: УКРАИНА, РАДА, МИД, КАНДИДАТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]