Зеленский внес в Раду кандидатуру Пристайко на должность министра иностранных дел

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду кандидатуру Вадима Пристайко на должность министра иностранных дел.

Проект постановления зарегистрирован на сайте парламента под номером №1024 от 29 августа 2019 года.

На данный момент текст законопроекта отсутствует.

Министр обороны, министр иностранных дел назначаются Верховной Радой по представлению президента Украины, другие члены правительства назначаются парламентом по представлению премьер-министра.