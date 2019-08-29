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СНГ 29.08.2019 16:21

Лукашенко заявляет Болтону о готовности начать отношения с США с "нового листа"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал историческим визит помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Минск и подтвердил стремление своей страны к нормализации отношений с США.

"Несмотря на всю шумиху, которая происходит вокруг вашей поездки, здесь много положительного, особенно для Беларуси. Положительное заключается в том, и нас никто в этом не упрекнет, и вы, наверное, знаете об этом, что мы постоянно после ухудшения наших отношений с США предлагали закрыть эту страницу нехорошую, и начать с нового листа", - сказал Лукашенко на встрече с Болтоном в четверг в Минске.

Президент Белоруссии назвал историческим визит Болтона. "Он, естественно, историческим является, поскольку таких заметных фигур, высокопоставленных, в Беларуси не было давно", - заметил глава государства.

"До вашего визита здесь бывало очень много экспертов, специалистов из США. Я лично с ними встречался, вел беседы. И это свидетельствует о том, что у нас есть некая история перезагрузки наших отношений", - отметил президент

Кроме того, Лукашенко предложил Болтону "обсудить откровенно, даже по-дружески, все вопросы наших отношений". "Пусть они будут неприятны для Беларуси, но вы должны их обозначить", - подчеркнул он.

"Я также откровенно и честно обозначу те вопросы, которые считаю нужным обозначить перед вами для дальнейшего сотрудничества, в том числе и те, которые, может быть, не очень приятны для США. Это позволит создать нам ту базу отношений на будущее, которая должна быть между нами", - резюмировал президент.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЛУКАШЕНКО, США, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]