Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал историческим визит помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Минск и подтвердил стремление своей страны к нормализации отношений с США.
"Несмотря на всю шумиху, которая происходит вокруг вашей поездки, здесь много положительного, особенно для Беларуси. Положительное заключается в том, и нас никто в этом не упрекнет, и вы, наверное, знаете об этом, что мы постоянно после ухудшения наших отношений с США предлагали закрыть эту страницу нехорошую, и начать с нового листа", - сказал Лукашенко на встрече с Болтоном в четверг в Минске.
Президент Белоруссии назвал историческим визит Болтона. "Он, естественно, историческим является, поскольку таких заметных фигур, высокопоставленных, в Беларуси не было давно", - заметил глава государства.
"До вашего визита здесь бывало очень много экспертов, специалистов из США. Я лично с ними встречался, вел беседы. И это свидетельствует о том, что у нас есть некая история перезагрузки наших отношений", - отметил президент
Кроме того, Лукашенко предложил Болтону "обсудить откровенно, даже по-дружески, все вопросы наших отношений". "Пусть они будут неприятны для Беларуси, но вы должны их обозначить", - подчеркнул он.
"Я также откровенно и честно обозначу те вопросы, которые считаю нужным обозначить перед вами для дальнейшего сотрудничества, в том числе и те, которые, может быть, не очень приятны для США. Это позволит создать нам ту базу отношений на будущее, которая должна быть между нами", - резюмировал президент.
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