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Бизнес и законодательство 29.08.2019 16:23

НКА подписала меморандум о взаимопонимании с Торгово-промышленной палатой Северной Осетии

Конфедерация предпринимателей Азербайджана (КПА) подписала меморандум о взаимопонимании с Торгово-промышленной палатой (ТПП) Республики Северная Осетия-Алания, говорится в сообщении конфедерации.

Меморандум подписали вице-президент КПА Вугар Зейналов и президент ТПП Казбек Туганов.

"Меморандум был подписан в рамках визита делегации во главе с Тугановым в Баку. Стороны также обсудили возможность экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.

А.Мамедов

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Тэги: РОССИЯ, АЛАНИЯ, МЕМОРАНДУМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]