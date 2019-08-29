НКА подписала меморандум о взаимопонимании с Торгово-промышленной палатой Северной Осетии

Конфедерация предпринимателей Азербайджана (КПА) подписала меморандум о взаимопонимании с Торгово-промышленной палатой (ТПП) Республики Северная Осетия-Алания, говорится в сообщении конфедерации.

Меморандум подписали вице-президент КПА Вугар Зейналов и президент ТПП Казбек Туганов.

"Меморандум был подписан в рамках визита делегации во главе с Тугановым в Баку. Стороны также обсудили возможность экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.

А.Мамедов