Азербайджан и Армения готовят новую министерскую встречу по Карабаху

Азербайджан и Армения готовят очередную встречу министров иностранных дел по вопросу карабахского урегулирования, заявил глава армянского внешнеполитического ведомства Зограб Мнацаканян.
"Мы не намерены замораживать переговорный процесс. Планируем в ближайшем будущем встречу, но заявим об этом в согласованном виде одновременно", - сказал Мнацаканян журналистам в четверг.
Министр отметил, что встреча на уровне глав государств пока не планируется.
"Продолжаем работу в этом направлении. Сейчас наша цель - продолжить диалог на уровне глав МИД", - сказал Мнацаканян.
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