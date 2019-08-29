Азербайджан и Армения готовят новую министерскую встречу по Карабаху

Азербайджан и Армения готовят очередную встречу министров иностранных дел по вопросу карабахского урегулирования, заявил глава армянского внешнеполитического ведомства Зограб Мнацаканян.

"Мы не намерены замораживать переговорный процесс. Планируем в ближайшем будущем встречу, но заявим об этом в согласованном виде одновременно", - сказал Мнацаканян журналистам в четверг.

Министр отметил, что встреча на уровне глав государств пока не планируется.

"Продолжаем работу в этом направлении. Сейчас наша цель - продолжить диалог на уровне глав МИД", - сказал Мнацаканян.