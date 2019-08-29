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Карабахский конфликт 29.08.2019 16:41

Азербайджан и Армения готовят новую министерскую встречу по Карабаху

Азербайджан и Армения готовят очередную встречу министров иностранных дел по вопросу карабахского урегулирования, заявил глава армянского внешнеполитического ведомства Зограб Мнацаканян.

"Мы не намерены замораживать переговорный процесс. Планируем в ближайшем будущем встречу, но заявим об этом в согласованном виде одновременно", - сказал Мнацаканян журналистам в четверг.

Министр отметил, что встреча на уровне глав государств пока не планируется.

"Продолжаем работу в этом направлении. Сейчас наша цель - продолжить диалог на уровне глав МИД", - сказал Мнацаканян.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, МИД, АЗЕРБАЙДЖАН, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]