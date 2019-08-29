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Дальнее зарубежье 29.08.2019 19:04

ЕС настроен защитить безопасность острова Ирландия при любом исходе Brexit - Барнье

Приоритет ЕС, при любом дальнейшем сценарии Brexit, состоит в обеспечении безопасности острова Ирландия, на котором располагаются Республика Ирландия и Северная Ирландия - часть Великобритании, заявил в четверг координатор ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье.

"Премьер-министр (Великобритании Борис) Джонсон сказал, что Соединенное Королевство покинет ЕС 31 октября. В любом случае, ЕС продолжит защищать интересы своих граждан и компаний - так же, как условия для мира и стабильности на острове Ирландия. Это наш долг и наша ответственность", - написал он на странице в Twitter.

Джонсон полагает, что главный недостаток нынешнего соглашения по Brexit - это "страховочный план", или "бэкстоп" по ирландской границе. Премьер требует заменить это условие, чтобы Великобритания вышла из Евросоюза с соглашением.

Однако в Брюсселе неоднократно заявляли, что не готовы вносить изменения в соглашение о выходе Великобритании из ЕС - один из двух документов, согласованных ЕС и Великобританией по Brexit.

"Страховочный план", или "бэкстоп", направлен на то, чтобы сохранить прозрачность границы между Республикой Ирландией и Северной Ирландией в случае, если ЕС и Великобритания не смогут сразу достигнуть соглашения по торговле. Этот план вызывает критику со стороны многих британских политиков, которые считают, что он ставит Великобританию в зависимость от ЕС.

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Тэги: ЕС, BREXIT, ИРЛАНДИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]