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СНГ 29.08.2019 19:16

Зеленский внес в Раду законопроект об обличителях коррупции

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект (№1010) о внесении изменения в закон о предотвращении коррупции относительно обличителей коррупции.

Согласно информации на сайте парламента, соответствующая инициатива внесена президентом в четверг, 29 августа и определена как безотлагательная.

Текст и сопроводительные документы к проекту закона в настоящее время на сайте Рады еще не опубликованы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, РАДА, КОРРУПЦИЯ, ЗАКОНОПРОЕКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]