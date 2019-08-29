Зеленский внес в Раду законопроект об обличителях коррупции

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект (№1010) о внесении изменения в закон о предотвращении коррупции относительно обличителей коррупции.

Согласно информации на сайте парламента, соответствующая инициатива внесена президентом в четверг, 29 августа и определена как безотлагательная.

Текст и сопроводительные документы к проекту закона в настоящее время на сайте Рады еще не опубликованы.