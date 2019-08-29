Пять пострадавших в ДТП на юге Азербайджана остаются на стационарном лечении – Минздрав

Пять человек, пострадавших накануне в результате тяжелого ДТП в Лянкяранском районе (юг Азербайджана), продолжают лечение в стационарном порядке, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве здравоохранения страны.
«Один пострадавший находится в реанимационном отделении, еще четверо - в палате в отделении травматологии»,- отметили в Минздраве.
Как сообщалось ранее, в среду в Лянкяранском районе произошло тяжелое ДТП. Согласно полученной информации, пассажирский автобус съехал с дороги и упал в ущелье. Водитель скончался на месте происшествия.
В результате ДТП в Центральную районную больницу Лянкярана поступило 23 человека с различными травмами.
Ф.Исазаде
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