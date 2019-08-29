"Европейская солидарность" станет оппозиционной фракцией в парламенте Украины

В Верховной Раде Украины IX созыва фракция "Европейская солидарность" будет работать в оппозиции, заявила народный депутат из этой фракции Ирина Геращенко.

"Мы, как оппозиция, будем претендовать на должность вице-спикера. На всех других кадровых решениях мы будем голосовать "против", - сказала она на первом пленарном заседании парламента IX созыва в четверг.

Вместе с тем Геращенко заверила, что "Европейская солидарность" будет занимать конструктивную позицию в тех вопросах, которые касаются защиты территориальной целостности, борьбы с коррупцией и децентрализации, которые запустил предыдущий созыв Верховной Рады.