"Европейская солидарность" станет оппозиционной фракцией в парламенте Украины

В Верховной Раде Украины IX созыва фракция "Европейская солидарность" будет работать в оппозиции, заявила народный депутат из этой фракции Ирина Геращенко.
"Мы, как оппозиция, будем претендовать на должность вице-спикера. На всех других кадровых решениях мы будем голосовать "против", - сказала она на первом пленарном заседании парламента IX созыва в четверг.
Вместе с тем Геращенко заверила, что "Европейская солидарность" будет занимать конструктивную позицию в тех вопросах, которые касаются защиты территориальной целостности, борьбы с коррупцией и децентрализации, которые запустил предыдущий созыв Верховной Рады.
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