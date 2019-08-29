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Дальнее зарубежье 29.08.2019 19:32

"Европейская солидарность" станет оппозиционной фракцией в парламенте Украины

В Верховной Раде Украины IX созыва фракция "Европейская солидарность" будет работать в оппозиции, заявила народный депутат из этой фракции Ирина Геращенко.

"Мы, как оппозиция, будем претендовать на должность вице-спикера. На всех других кадровых решениях мы будем голосовать "против", - сказала она на первом пленарном заседании парламента IX созыва в четверг.

Вместе с тем Геращенко заверила, что "Европейская солидарность" будет занимать конструктивную позицию в тех вопросах, которые касаются защиты территориальной целостности, борьбы с коррупцией и децентрализации, которые запустил предыдущий созыв Верховной Рады.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ПАРЛАМЕНТ, "ЕВРОСОЛИДАРНОСТЬ", ОППОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]