Налоговые реформы в Азербайджане позволят сократить ненефтяной дефицит госбюджета – Moody`s

Повышение эффективности государственного управления в Азербайджане происходило на фоне быстро ухудшающейся торговых условий вследствие спада цен на нефть, отмечают аналитики рейтингового агентства Moody`s Investors Service.

Как отмечается в отчете агентства, посвященном реформам в СНГ и их результатам, спад мировых цен на энергоносители привел к тому, что Азербайджан отменил привязку национальной валюты к доллару, что позволило несколько смягчить внешние шоки.

"В настоящее время Центральный банк Азербайджана также находится в процессе реализации таргетирования инфляции с помощью учетной ставки, но при этом Казахстан, пользующийся тем же механизмом, добивается более высоких темпов снижения инфляции и более эффективного закрепления инфляционных ожиданий", - отмечается в отчете.

Аналитики Moody`s подчеркивают, что девальвация азербайджанского маната в 2015-2016 годах привела к тому, что страна столкнулась с растущим давлением в высоко долларизированной банковской системе.

"Это давление вызвало реформы в банковском секторе, разработку новых макропруденциальных мер и законодательных инициатив. С учетом устойчивости нефтяных доходов, правительство возобновило усилия по диверсификации экономики. Мы ожидаем, что недавно внедренное (с 1 января 2019 года – ИФ) в Азербайджане налоговое законодательство повысит предсказуемость политики, снизит процикличность и постепенно сократит ненефтяной дефицит бюджета", - подчеркивается в отчете.

В целом, по оценкам агентства, страны СНГ достигли значительного прогресса в реализации реформ за последние годы, что способствовало повышению оценки эффективности их государственных институтов, хотя и в различной степени.

Однако, качество институциональной среды остается ниже, чем в других развивающихся регионах со сравнимым уровнем доходов населения. Хотя экономические реформы проводятся во многих государствах СНГ, темпы их продвижения в большинстве случаев постепенно снижаются или становятся менее ощутимыми, полагают аналитики агентства.

"Внешние и внутренние вызовы, а также политические события в странах СНГ в 2014-16 гг. стали катализаторами целого ряда государственных инициатив, направленных на устранение кризисных явлений, что привело к ускорению институциональных преобразований и повышению эффективности государственного управления. Тем не менее, качество институтов в странах СНГ остается ниже, чем в других развивающихся регионах, в основном из-за отсутствия верховенства права, коррупции и незавершенного перехода от советской системы", - отмечается в документе.

«В ряде стран мы ожидаем продолжения реформ, однако в других странах мы отмечаем ослабление импульса к преобразованиям в области экономической политики по мере ослабления внутренних и внешних вызовов», - заявил вице президент - старший кредитный эксперт Moody`s Эван Уолманн.

В частности, агентство считает, что в Узбекистане (рейтинг "B1", прогноз - "стабильный") и на Украине ("Caa1", "стабильный") на пути реформ стоят трудности их практического внедрения, в Киргизии ("B2", "стабильный") и Молдавии ("B3", "стабильный") - внутриполитические преграды, а в Казахстане ("Baa3", "позитивный") и Азербайджане ("Ba2", "стабильный") - снижение побудительных мотивов к проведению реформ по мере восстановления экономик после шоков 2014-16гг.

А.Мамедов