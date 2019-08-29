США могут договориться с талибами о поэтапном выводе американских войск из Афганистана - Foreing policy

Соглашение, которое в ближайшее время может быть достигнуто между США и движением "Талибан" (запрещено в РФ - ИФ), будет предусматривать поэтапный вывод из Афганистана американских войск в течение 15-18 месяцев и определит дату межафганских переговоров в Осло, сообщил журнал Foreing policy.

Со ссылкой на дипломатические источники издание пишет, что после достижения предварительной договоренности в ходе нынешнего, девятого по счету, раунда переговоров с талибами спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад, как ожидается, отправится на два-три дня в Кабул, чтобы получить одобрение сделки президента Ашрафа Гани. Затем американский дипломат вернется в Доху для подписания соглашения с главным переговорщиком талибов Муллой Абдулом Гани Барадаром в присутствии представителей ключевых держав региона, Европы и возможно РФ и Китая.

Соглашение будет также включать проверяемые гарантии того, что талибы не допустят присутствия на контролируемых ими территориях террористических группировок, таких как "аль-Каида" и ИГИЛ (обе запрещены в РФ - ИФ).

По данным журнала, группы дипломатов и экспертов уже прибыли в Осло, чтобы готовить условия для межафганских переговоров, а в конце июля афганские власти уже сформировали переговорную команду из 15 человек.

При этом наблюдатели предупреждают, что сделка не является таковой, пока не подписана сторонами, и что еще предстоит финализировать текст документа и преодолеть критику как в Кабуле, так и в Вашингтоне.