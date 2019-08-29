Американский СПГ поступит на Украину в конце года

Группа "Энергетические ресурсы Украины" (ЭРУ) подписала соглашение с польской PGNiG о приобретении и импорте на Украину американского сжиженного природного газа.
"Уже в начале ноября в рамках соглашения сжиженный газ прибудет в польский СПГ-терминал имени президента Леха Качинского в Свиноуйсьце. СПГ поступит в польскую систему передачи после регазификации, откуда он попадет на Украину через газовое сообщение в Германовице и будет передан компании ЭРУ. Поставки для ЭРУ будут осуществляться до конца 2019 года", - говорится в пресс-релизе трейдера.
По словам главы PGNiG Петра Возняка, в настоящее время единственным ограничением для увеличения экспорта на Украину является мощность газопроводов Польши в направлении Силезия-Подкарпатье. "Мы ожидаем, что мощность этих газопроводов будет расширена не позднее, чем до 2021 года", - отметил он.
Согласно пресс-релизу, импорт сжиженного природного газа в Польшу динамично растет. Если в 2016 году доля СПГ составляла около 8,5% во всей структуре импорта, то в 2018 году она превышала уже 20%. С момента запуска терминала в Свиноуйсьце PGNiG уже получила 70 партий сжиженного газа с общим объемом 7,5 млрд кубометров после регазификации.
"Данный объем мы законтрактовали с целью его закачки и хранения в ПГХ для дальнейшей поставки потребителям в зимний период. В данном случае, учитывая развитую структуру украинской газотранспортной системы, Украина может стать не последним пунктом назначения американского СПГ, который в дальнейшем может поставляться в такие страны, как Венгрия, Румыния и даже Молдавия", - сказал директор ООО "ЭРУ Трейдинг" Ярослав Мудрый.
"Энергетические ресурсы Украины" - группа компаний с иностранными инвестициями, специализирующаяся на реализации проектов в украинской энергетике. Группа "ЭРУ" принадлежит Ярославу Мудрому и Дейлу Пери.
PGNiG продает природный газ украинским потребителям с августа 2016 года.
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