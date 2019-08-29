Европейская комиссия приняла в четверг решение продлить на очередные пять лет антидемпинговые пошлины на импорт велосипедов китайского производства.

Это касается также велосипедов, ввозимых в ЕС из Индонезии, Малайзии, Шри-Ланки, Туниса, Камбоджи, Пакистана и Филиппин.

Проведенные ранее исследования, подчеркивается в коммюнике Еврокомиссии, показали, что китайские велосипеды специально ввозятся сначала в эти страны, чтобы потом реэкспортироваться в ЕС.

ЕС впервые ввел антидемпинговые меры в отношении китайских велосипедов в 1993 году и с тех пор продлевал их несколько раз. Антидемпинговые пошлины достигают 48,5%.

Расследование, начатое в прошлом году, привело к выводу, что в случае отмены этих мер есть высокая вероятность продолжения демпинга и связанных с ним рецидивов ущерба.

Промышленность в 22 странах ЕС выпускает ежегодно более 11 млн велосипедов. Производство велосипедов прямо или косвенно обеспечивает в ЕС 100 000 рабочих мест.