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Дальнее зарубежье 29.08.2019 20:29

ЕС продолжает "велосипедную" торговую войну против Китая

Европейская комиссия приняла в четверг решение продлить на очередные пять лет антидемпинговые пошлины на импорт велосипедов китайского производства.

Это касается также велосипедов, ввозимых в ЕС из Индонезии, Малайзии, Шри-Ланки, Туниса, Камбоджи, Пакистана и Филиппин.

Проведенные ранее исследования, подчеркивается в коммюнике Еврокомиссии, показали, что китайские велосипеды специально ввозятся сначала в эти страны, чтобы потом реэкспортироваться в ЕС.

ЕС впервые ввел антидемпинговые меры в отношении китайских велосипедов в 1993 году и с тех пор продлевал их несколько раз. Антидемпинговые пошлины достигают 48,5%.

Расследование, начатое в прошлом году, привело к выводу, что в случае отмены этих мер есть высокая вероятность продолжения демпинга и связанных с ним рецидивов ущерба.

Промышленность в 22 странах ЕС выпускает ежегодно более 11 млн велосипедов. Производство велосипедов прямо или косвенно обеспечивает в ЕС 100 000 рабочих мест.

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Тэги: ЕС, КИТАЙ, ВЕЛОСИПЕДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]