Ближневосточное урегулирование путем создания палестинского государства не будет простой задачей - Меркель

Решение израильско-палестинского конфликта через политику "два государства для двух народов" до сих пор должно стоять на повестке дня, несмотря на всю его сложность, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече с председателем Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмудом Аббасом.
"Решение "два государства для двух народов" по-прежнему должно быть целью, чтобы палестинский и израильский народ могли жить в мире. Мы знаем, что это долгий и сложный процесс", - приводит слова Меркель на странице в Twitter представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
При этом Меркель отметила, что палестинцы имеют право на достойную жизнь, и напомнила, что в 2018 году Берлин направил на эту задачу 110 млн евро.
В апреле этого года глава дипломатии ЕС Федерика Могерини отмечала, что на Ближнем Востоке становится все менее вероятным решение палестинско-израильского конфликта путем сосуществования двух государств для двух народов.
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