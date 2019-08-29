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Дальнее зарубежье 29.08.2019 17:30

Ближневосточное урегулирование путем создания палестинского государства не будет простой задачей - Меркель

Решение израильско-палестинского конфликта через политику "два государства для двух народов" до сих пор должно стоять на повестке дня, несмотря на всю его сложность, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече с председателем Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмудом Аббасом.

"Решение "два государства для двух народов" по-прежнему должно быть целью, чтобы палестинский и израильский народ могли жить в мире. Мы знаем, что это долгий и сложный процесс", - приводит слова Меркель на странице в Twitter представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

При этом Меркель отметила, что палестинцы имеют право на достойную жизнь, и напомнила, что в 2018 году Берлин направил на эту задачу 110 млн евро.

В апреле этого года глава дипломатии ЕС Федерика Могерини отмечала, что на Ближнем Востоке становится все менее вероятным решение палестинско-израильского конфликта путем сосуществования двух государств для двух народов.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНЦЫ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]