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Финансы 29.08.2019 17:44

Британская TBD поставила в Азербайджан буксируемые пассажирские лестницы для Silk Way Airlines на более 500 тыс. фунтов стерлингов

Британская компания TBD поставила в Азербайджан 18 комплектов буксируемых пассажирских лестниц для авиакомпании Silk Way Airlines, говорится в сообщении Silk Way West Airlines.

«TBD доставила 18 комплектов буксируемых пассажирских лестниц для наземного обслуживания авиакомпании Silk Way Airlines в Азербайджане.Заказ общей стоимостью свыше 500 тыс. фунтов стерлингов направлен на общее обновление международного аэропорта имени Гейдара Алиева в Баку, что совпало с дополнительным требованием к финалу Кубка Европы в Баку, проведенным в мае текущего года», - отмечается в информации.

По данным компании, помимо лестниц компания также поставила большое количество багажных прицепов, контейнерных тележек и тележек с поддонами для наземного обслуживания Silk Way Airlines.

«TBD конкурировал с многочисленными мировыми поставщиками из США, ЕС и Ближнего Востока за этот контракт, но Silk Way была сосредоточена на улучшении качества, а также на поиске производителя, который также мог бы провести обучение персонала и обеспечить инженерную поддержку», - отмечает директор по продажам TBD Джонатан Аттфилд, слова которого приводятся в информации.

TBD является известным британским производителем наземного вспомогательного оборудования и поставщиком специальных решений для доступа в аэрокосмическую и оборонную отрасли.

Silk Way Airlines — азербайджанская грузовая авиакомпания со штаб-квартирой в Баку. Компания выполняет регулярные и чартерные грузовые рейсы по более 50 направлениям по всему миру.

Н.Аббасова

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Тэги: АВИКОМПАНИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]