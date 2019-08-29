Британская TBD поставила в Азербайджан буксируемые пассажирские лестницы для Silk Way Airlines на более 500 тыс. фунтов стерлингов

Британская компания TBD поставила в Азербайджан 18 комплектов буксируемых пассажирских лестниц для авиакомпании Silk Way Airlines, говорится в сообщении Silk Way West Airlines.
«TBD доставила 18 комплектов буксируемых пассажирских лестниц для наземного обслуживания авиакомпании Silk Way Airlines в Азербайджане.Заказ общей стоимостью свыше 500 тыс. фунтов стерлингов направлен на общее обновление международного аэропорта имени Гейдара Алиева в Баку, что совпало с дополнительным требованием к финалу Кубка Европы в Баку, проведенным в мае текущего года», - отмечается в информации.
По данным компании, помимо лестниц компания также поставила большое количество багажных прицепов, контейнерных тележек и тележек с поддонами для наземного обслуживания Silk Way Airlines.
«TBD конкурировал с многочисленными мировыми поставщиками из США, ЕС и Ближнего Востока за этот контракт, но Silk Way была сосредоточена на улучшении качества, а также на поиске производителя, который также мог бы провести обучение персонала и обеспечить инженерную поддержку», - отмечает директор по продажам TBD Джонатан Аттфилд, слова которого приводятся в информации.
TBD является известным британским производителем наземного вспомогательного оборудования и поставщиком специальных решений для доступа в аэрокосмическую и оборонную отрасли.
Silk Way Airlines — азербайджанская грузовая авиакомпания со штаб-квартирой в Баку. Компания выполняет регулярные и чартерные грузовые рейсы по более 50 направлениям по всему миру.
Н.Аббасова
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